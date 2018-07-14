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СМИ: договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинцами достигнута в Газе
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СМИ: договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинцами достигнута в Газе 

ТАСС 55 минут назад
КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Договоренность о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками достигнута в Газе при посредничестве Египта. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление группировки «Аль-Джихад аль-ислами» ("Исламский джихад" — запрещена в РФ), действующей в блокированном палестинском анклаве.
"Договоренность о прекращении огня в Газе между [палестинскими] фракциями и Израилем достигнута при египетском посредничестве", — отмечается в заявлении.
Минувшим днем представители одной из основных палестинских фракций — движения ХАМАС, которое фактически управляет на территории блокированного сектора Газа, провели в Каире встречу с руководством египетской общей разведки. Как заявил по их окончании заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук, состоялись «важнейшие по содержанию переговоры, которые затрагивали самый широкий спектр вопросов». По его словам, «на встрече рассматривались проблемы, затрагивающие палестинский народ во всех районах, где он проживает, особенно в секторе Газа».
По имеющиеся информации, Египет в последние часы проводил интенсивные консультации как с израильской стороной, так и с палестинцами. Целью переговоров было «недопущение эскалации вооруженного противостояния между Израилем и палестинцами в секторе Газа».
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