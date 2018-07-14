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Взрывы в Сомали: трое погибших, восемь пострадавших
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Взрывы в Сомали: трое погибших, восемь пострадавших 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
В результате двух взрывов в центре столицы Сомали Могадишо погибли по меньшей мере три человека, пострадали восемь. В числе погибших, двое боевиков, причастных к терактам, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Первый взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте около президентского дворца. Через несколько минут рядом взорвалась вторая бомба. Она была заложена в движущийся автомобиль. Полиция помешала террористам атаковать отель в центре города. Произошла перестрелка.
Ответственность за теракты взяла на себя радикальная исламистская "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), связанная с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). «Аш-Шабаб» ведет борьбу против сомалийских властей и препятствует деятельности ООН
Ранее СМИ оценили ситуацию в сомалийской столице как «очень напряженную».
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