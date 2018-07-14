Ещё
Армия Афганистана: талибы* изнасиловали и казнили трех входивших в ИГИЛ* уроженок Чечни и Узбекистана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия Афганистана: талибы* изнасиловали и казнили трех входивших в ИГИЛ* уроженок Чечни и Узбекистана 

Newsru.com 3 часа назад
Фото: Newsru.com
Три женщины — уроженки Чечни и Узбекистана, входившие в террористическую группировку «Исламское государство»*, были захвачены в плен, а затем казнены боевиками радикального движения «Талибан»* на территории северо-западной афганской провинции Джаузджан, сообщает сайт
JomhorNews
со ссылкой на афганских военных.
Как уточнили в субботу в штабе 209 корпуса афганской национальной армии, перед казнью талибы изнасиловали пленных.
По данным военных, на территории уезда Дарзаб четвертый день идут бои между боевиками «Талибан» и ИГИЛ*. Талибы наступают на позиции боевиков ИГИЛ с запада, со стоны уезда Билчараг провинции Фарьяб и с юга, стороны уезда Саяяд провинции Сари-Пуль, передает
"Интерфакс"
Местные СМИ уточняют, что столкновение между двумя группировками началось после того, как боевики «Талибана» напали на боевиков ИГ* в Сезабе.
По данным военной разведки, за три дня боевых действий обе стороны потеряли убитыми более 100 боевиков.
Кроме того, накануне Министерство национальной обороны Афганистана сообщило, что по меньшей мере 110 боевиков «Талибан» уничтожены в ходе двух военных операций в провинции Пактия на востоке страны, сообщает ТАСС.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), игиловцы, «Талибан», талибы — террористические группировки, запрещенные в РФ.
Newsru.com: последние новости
CNBC, ранее сообщавший о провале испытаний расхваленных Путиным ракет, накануне саммита в Хельсинки поведал об успехе 33 пассажира Ryanair госпитализированы в Германии из-за проблем с давлением в салоне Бизнесмен Петр Офицеров, осужденный вместе с Навальным по делу "Кировлеса", скончался в возрасте 43 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед трибуной Макрона произошел инцидент84
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела84
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю62
Волочковой бросили вызов21
«Будете валяться мертвыми»: капитан подрался с женщиной48
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение