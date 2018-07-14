Армия Афганистана: талибы* изнасиловали и казнили трех входивших в ИГИЛ* уроженок Чечни и Узбекистана

JomhorNews

со ссылкой на афганских военных.

Как уточнили в субботу в штабе 209 корпуса афганской национальной армии, перед казнью талибы изнасиловали пленных.

По данным военных, на территории уезда Дарзаб четвертый день идут бои между боевиками «Талибан» и ИГИЛ*. Талибы наступают на позиции боевиков ИГИЛ с запада, со стоны уезда Билчараг провинции Фарьяб и с юга, стороны уезда Саяяд провинции Сари-Пуль , передает

Местные СМИ уточняют, что столкновение между двумя группировками началось после того, как боевики «Талибана» напали на боевиков ИГ* в Сезабе.

По данным военной разведки, за три дня боевых действий обе стороны потеряли убитыми более 100 боевиков.

Кроме того, накануне Министерство национальной обороны Афганистана сообщило, что по меньшей мере 110 боевиков «Талибан» уничтожены в ходе двух военных операций в провинции Пактия на востоке страны, сообщает ТАСС