СБ ООН продлил мандат миротворческой миссии в районе Дарфур Судана

В резолюции также содержится требование к ЮНАМИД искать устойчивый план по ликвидации факторов, вызывающих конфликты, для подготовки к завершению мандата в будущем.

Согласно документу, санкционированная максимальная численность состава военного контингента ЮНАМИД должна сократиться в течение нового мандата до 4050 человек, максимальная численность полицейских должна сохраняться на уровне 2500 человек; между тем процесс сокращения масштабов миссии должен быть «постепенным, поэтапным, гибким и обратимым».

Дарфур расположен на западе Судана. В 2003 году несколько местных вооруженных группировок вступили в конфликт с правительственными войсками. В июле 2007 года СБ ООН уполномочил развертывание в Дарфуре ЮНАМИД, чтобы поддерживать выполнение мирного соглашения, обеспечивать безопасность мирных жителей, сотрудников ООН и международных гуманитарных организаций. После этого Совбез несколько раз продлевал мандат миссии. —0—