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СБ ООН продлил мандат миротворческой миссии в районе Дарфур Судана
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СБ ООН продлил мандат миротворческой миссии в районе Дарфур Судана 

ИА Синьхуа 20 минут назад
ООН, 14 июля /Синьхуа/ — Совет Безопасности /СБ/ ООН в пятницу единогласно принял резолюцию номер 2429, предусматривающую продление мандата миротворческой миссии ООН и Африканского союза в районе Дарфур Судана /ЮНАМИД/ до 30 июня 2019 года.
В резолюции также содержится требование к ЮНАМИД искать устойчивый план по ликвидации факторов, вызывающих конфликты, для подготовки к завершению мандата в будущем.
Согласно документу, санкционированная максимальная численность состава военного контингента ЮНАМИД должна сократиться в течение нового мандата до 4050 человек, максимальная численность полицейских должна сохраняться на уровне 2500 человек; между тем процесс сокращения масштабов миссии должен быть «постепенным, поэтапным, гибким и обратимым».
Дарфур расположен на западе Судана. В 2003 году несколько местных вооруженных группировок вступили в конфликт с правительственными войсками. В июле 2007 года СБ ООН уполномочил развертывание в Дарфуре ЮНАМИД, чтобы поддерживать выполнение мирного соглашения, обеспечивать безопасность мирных жителей, сотрудников ООН и международных гуманитарных организаций. После этого Совбез несколько раз продлевал мандат миссии. —0—
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