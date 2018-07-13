34 человека ранены в результате крушения поезда возле египетского города Эль-Гиза

Каир , 13 июля / Синьхуа / —В Египте в результате того, что поезд сошел с рельсов, как минимум 34 человека получили ранения. Инцидент произошел возле города Эль-Гиза, расположенного к югу от Каира, столицы страны. Об этом сообщило официальное информационное агентство MENA.

Три вагона состава сошли с рельсов и перевернулись, когда поезд ехал из Каира в южную провинцию Кена. Об этом сообщила компания «Египетские национальные железные дороги».

Министерство здравоохранения Египта информировало, что на место происшествия были направлены 25 машин скорой помощи. —0—