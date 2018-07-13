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34 человека ранены в результате крушения поезда возле египетского города Эль-Гиза
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34 человека ранены в результате крушения поезда возле египетского города Эль-Гиза 

ИА Синьхуа 13 июля 2018
Каир, 13 июля /Синьхуа/ —В Египте в результате того, что поезд сошел с рельсов, как минимум 34 человека получили ранения. Инцидент произошел возле города Эль-Гиза, расположенного к югу от Каира, столицы страны. Об этом сообщило официальное информационное агентство MENA.
Три вагона состава сошли с рельсов и перевернулись, когда поезд ехал из Каира в южную провинцию Кена. Об этом сообщила компания «Египетские национальные железные дороги».
Министерство здравоохранения Египта информировало, что на место происшествия были направлены 25 машин скорой помощи. —0—
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