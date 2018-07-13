НАТО обвинили в применении урана при бомбежках Ливии

Группа ученых-ядерщиков выяснила, что силы НАТО во время бомбардировок Ливии в 2011 году использовали боеприпасы с обедненным ураном. Соответствующий доклад передан правительству национального согласия в Триполи, рассказал РИА Новости советник ливийского комитета по окружающей среде и комитета по атомной энергии Нури ад-Друки.

Он рассказал, что ученые провели исследования в одной из штаб-квартир армии, которую разбомбили страны НАТО. «Там были обнаружены места с повышенной радиоактивностью. Проведя точные измерения, мы обнаружили, что эта радиоактивность — результат применения НАТО ракет с обедненным ураном», — заявил советник.

По его словам, официальный документ направили властям 12 июля. Теперь ад-Друки и его коллеги хотят обратиться в МАГАТЭ и другие международные организации. Они хотят получить помощь в проведении исследований в других местах, по которым наносили удары.

Обедненный уран используется в том числе в медицинской и военной промышленности. В боеприпасах он используется, поскольку он имеет большую плотность и, таким образом, снаряды лучше пробивает броню. В то же время, по некоторым данным, подобные боеприпасы вызывают радиоактивное заражение местности и способны провоцировать раковые заболевания.