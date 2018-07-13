Камерунских солдат обвинили в расстреле женщин и детей

неправительственной британской организации Amnesty International обратили внимание на появившийся в Сети видеоролик с жестоким убийством камерунских женщин и маленьких детей. Общественники обвинили в расстреле военных страны, сообщило The Sun.

Один из одетых в военную форму человек дал пощечину одной из жертв. «Ты БХ, ты умрешь», — произнес он.

В ролике показано, как двум женщинам с маленькими детьми завязывают глаза, а затем расстреливают на глазах у других гражданских.

Камерунские власти отрицают причастность военных страны к случившемуся. По словам представителя правительства Исы Тихромы Бакари, солдаты регулярной армии используют другую форму и оружие, а само видео является провокацией. Тем не менее президент Камеруна Поль Бийя пообещал расследовать инцидент.

В свою очередь в Amnesty International намерены представить «убедительные доказательства того, что на видео изображены камерунские военные».

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