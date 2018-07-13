Ещё
Камерунских солдат обвинили в расстреле женщин и детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Камерунских солдат обвинили в расстреле женщин и детей 

360tv.ru 5 часов назад
В неправительственной британской организации Amnesty International обратили внимание на появившийся в Сети видеоролик с жестоким убийством камерунских женщин и маленьких детей. Общественники обвинили в расстреле военных страны, сообщило The Sun.
На кадрах, предположительно, показана расправа над ополченцами Камеруна. Их уличили в принадлежности к террористической группировке «Боко харам», которая в 2015 году присягнула на верность «Исламскому государству»*.
Один из одетых в военную форму человек дал пощечину одной из жертв. «Ты БХ, ты умрешь», — произнес он.
В ролике показано, как двум женщинам с маленькими детьми завязывают глаза, а затем расстреливают на глазах у других гражданских.
Камерунские власти отрицают причастность военных страны к случившемуся. По словам представителя правительства Исы Тихромы Бакари, солдаты регулярной армии используют другую форму и оружие, а само видео является провокацией. Тем не менее президент Камеруна Поль Бийя пообещал расследовать инцидент.
В свою очередь в Amnesty International намерены представить «убедительные доказательства того, что на видео изображены камерунские военные».
*ИГ / «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ и других странах мира.
В Иране силовики открыли стрельбу по демонстрантам, которые выступили против нехватки воды. Конфликт между военными и местными жителями произошел в портовом городе Хоррамшахре в 650 километрах к юго‐западу от Тегерана.
360tv.ru: последние новости
Мигранты пригрозили убить спасших их итальянцев за возможную высылку домой Боевики захватили заложников на востоке Афганистана Контрабандисты едва не вывезли из Египта около 500 археологических артефактов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал89
Крымский мост разоряет Украину318
Россиянин избил дипломата в самолете131
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс67
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека15
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение