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В Марокко нейтрализовали группировку, связанную с «Исламским государством»
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В Марокко нейтрализовали группировку, связанную с «Исламским государством» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Рабат, 13 июля /Синьхуа/ — По сообщению МВД Марокко, в четверг сотрудники Центрального бюро судебных расследований /ЦБСР/ нейтрализовали организацию, связанную с экстремистской группировкой «Исламское государство» /ИГ/.
По информации ведомства, в составе организации было 7 участников, их возраст составлял от 22 до 32 лет. Они действовали в разных городах Марокко, пропагандируя идеи экстремизма и вербуя в свои ряды молодежь. Есть информация, что они планировали теракты на территории страны.
2 июля ЦБСР арестовало 4 человек, связанных с ИГ. Они подозревались в организации террористической деятельности в Касабланке, Танжере, Надоре, Тизните и других городах.
Превентивные антитеррористические меры, принимаемые властями Марокко после теракта в Касабланке в 2003 году, дают результаты. По информации ЦБСР, в период с начала 2015 по июнь 2018 года были ликвидированы 53 террористические группировки, 815 подозреваемых были переданы в руки правосудия. —0—
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