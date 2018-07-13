В Марокко нейтрализовали группировку, связанную с «Исламским государством»

По информации ведомства, в составе организации было 7 участников, их возраст составлял от 22 до 32 лет. Они действовали в разных городах Марокко, пропагандируя идеи экстремизма и вербуя в свои ряды молодежь. Есть информация, что они планировали теракты на территории страны.

Надоре, 2 июля ЦБСР арестовало 4 человек, связанных с ИГ. Они подозревались в организации террористической деятельности в Касабланке, Танжере Тизните и других городах.

Превентивные антитеррористические меры, принимаемые властями Марокко после теракта в Касабланке в 2003 году, дают результаты. По информации ЦБСР, в период с начала 2015 по июнь 2018 года были ликвидированы 53 террористические группировки, 815 подозреваемых были переданы в руки правосудия. —0—