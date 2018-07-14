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Делегация из Египта получила сертификаты о прохождении Летней школы
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Делегация из Египта получила сертификаты о прохождении Летней школы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Делегация из Египта получила сертификаты о прохождении Летней школыСегодня ректор Дагестанского государственного университета (ДГУ) Муртазали Рабаданов встретился со студентами египетского Асьютского вуза, сообщает пресс-служба министерства по национальной политике РД Обратившись к студентам, Рабаданов отметил, что Дагестан — многонациональная страна, всегда рада гостям и намерена сотрудничать в дальнейшем с иностранными коллегами.
По окончании мероприятия ректор вручил учащимся иностранного вуза сертификаты о прохождении Летней школы по главному языку России.
Руководитель делегации из Египта поблагодарил ДГУ за полезную информацию. Уже в конце этой недели гости республики вернутся на родину. Дагестанским вузом в республику были приглашена делегация из Египта для обмена знаниями. Дагестанские студенты в это время находятся соответственно в Египте.
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