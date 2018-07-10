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Египет закупил еще 175 тыс. тонн пшеницы из России
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Египет закупил еще 175 тыс. тонн пшеницы из России 

Прайм 10 июля 2018
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) в рамках очередного тендера приобретает 175 тысяч тонн пшеницы из РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на GASC.
Как следует из сообщения, отгрузка зерна запланирована на 21-31 августа.
Египет — один из ведущих импортеров пшеницы в мире и один из основных покупателей российского зерна. В частности, как сообщал Минсельхоз РФ, экспорт пшеницы из России в первом квартале составил порядка 9,6 миллиона тонн на сумму 1,7 миллиарда долларов, и основным импортером российской пшеницы стал Египет.
При этом на протяжении нескольких лет между странами возникают споры по поводу поставок зерна из-за требований Каира, касающихся содержания спорыньи. Поскольку полное отсутствие этого грибка почти невозможно гарантировать, закупки Египтом пшеницы, в том числе российской, несколько раз приостанавливались.
Так, в мае СМИ сообщали, что в порту египетского города Сафага была задержана крупная партия российской пшеницы — 63 тысячи тонн — после обнаружения превышения в зерне уровня содержания спорыньи. В частности, в результате проверки было обнаружено содержание грибка спорыньи на уровне 0,06%. При этом принятая в Египте максимальная норма соответствует международным стандартам и составляет 0,05%.
Повторная проверка египетских властей не выявила нарушений содержания спорыньи в этой партии, сообщала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
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