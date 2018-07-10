Египет закупил еще 175 тыс. тонн пшеницы из России

МОСКВА , 10 июл — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) в рамках очередного тендера приобретает 175 тысяч тонн пшеницы из РФ , сообщает агентство Блумберг со ссылкой на GASC.

Как следует из сообщения, отгрузка зерна запланирована на 21-31 августа.

Египет — один из ведущих импортеров пшеницы в мире и один из основных покупателей российского зерна. В частности, как сообщал Минсельхоз РФ, экспорт пшеницы из России в первом квартале составил порядка 9,6 миллиона тонн на сумму 1,7 миллиарда долларов, и основным импортером российской пшеницы стал Египет.

При этом на протяжении нескольких лет между странами возникают споры по поводу поставок зерна из-за требований Каира , касающихся содержания спорыньи. Поскольку полное отсутствие этого грибка почти невозможно гарантировать, закупки Египтом пшеницы, в том числе российской, несколько раз приостанавливались.

Так, в мае СМИ сообщали, что в порту египетского города Сафага была задержана крупная партия российской пшеницы — 63 тысячи тонн — после обнаружения превышения в зерне уровня содержания спорыньи. В частности, в результате проверки было обнаружено содержание грибка спорыньи на уровне 0,06%. При этом принятая в Египте максимальная норма соответствует международным стандартам и составляет 0,05%.