Адвокат Саркози заявил о нехватке документов в деле о кампании 2007 года

МОСКВА , 8 июл — РИА Новости . Адвокат бывшего президента Франции Николя Саркози Тьерри Эрзог вновь обратился к прокурору республики, указывая на отсутствие в деле о финансировании президентской кампании 2007 года трех ключевых документов, которые могли бы усилить позицию защиты, сообщает издание Journal du dimanche.

Отмечается, что речь идет о двух протоколах слушаний приближенных к Муаммару Каддафи — бывшего главы спецслужб Ливии Абдаллы Сенусси и экс-премьера Багдади Махмуди, в которых объясняется, что документы, опубликованные изданием Mediapart, являются ложными.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

Третий документ, об отсутствие которого сообщил адвокат Саркози, — рукописное заявление главы переходного правительства Ливии Мустафы Абдель Джалиля, по сути подтверждающее протоколы слушаний представителей бывшего руководства Ливии.

Как отмечает Journal du dimanche, об этих документах говорится в докладе генерального прокурора Триполи, адресованном французскому суду 5 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что бывший президент Франции помещен под судебный контроль, который предусматривает запрет на общение с рядом лиц и на выезд в ряд стран, в том числе в Ливию.

Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии, в частности Муаммаром Каддафи, его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.

Саркози в ходе допроса заявлял, что он обвинен «без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина».