Лидер оппозиции Южного Судана Риек Машар вновь займет пост первого вице-президента

ТАСС , 8 июля. Власти Южного Судана согласились в субботу на возвращение лидера вооруженной оппозиции Риека Машара на пост первого вице-президента. Об этом сообщил министр иностранных дел Судана ад-Дирдири Мухаммед Ахмед.

Найроби. Соглашение было достигнуто по итогам очередного раунда переговоров, проходившего в Кампале при участии президентов Уганды Судана . " [Оно] предусматривает существование четырех вице-президентов: к двум, уже занимающим свои посты, добавится Риек Машар, который займет пост первого вице-президента. Должность четвертого вице-президента будет передан женщине из рядов оппозиции", — процитировало Ахмеда Agence France-Presse . Глава суданского МИД отметил, что президент Южного Судана Салва Киир и его оппоненты уже подтвердили свое согласие с предложенным политическим решением, детали которого будут обсуждаться в ближайшие дни в ходе следующих раундов переговоров в Хартуме

Ранее власти Южного Судана исключали возвращение Машара в состав правительства, подчеркивая при этом, что готовы работать с другими лидерами оппозиции. В случае провала переговоров ООН угрожала ввести санкции против обеих сторон конфликта.

Вооруженный конфликт в Южном Судане, число жертв которого исчисляется десятками тысяч человек, был спровоцирован расколом «Национально-освободительного движения Судана», боровшегося за независимость от Республики Судан, на сторонников и противников президента Киира. При этом вокруг Машара, возглавившего вооруженную оппозицию, объединились представители его народа нуэр, тогда как правительственные войска состояли преимущественно из соплеменников главы государства — этнической группы динка. В июле 2013 года Киир отправил Машара в отставку с поста вице-президента, а в декабре обвинил в организации военного мятежа. С тех пор, несмотря на многочисленные попытки международного сообщества примирить враждующие стороны, вооруженные столкновения между сторонниками президента и его бывшего заместителя продолжаются, а все заключенные мирные соглашения в итоге оказываются недолговечными.