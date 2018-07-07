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В Мали стартовала кампания по выборам президента
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В Мали стартовала кампания по выборам президента 

ТАСС 7 июля 2018
ТАСС, 7 июля. Кампания по выборам президента, которые состоятся 29 июля 2018 года, стартовала в Мали в субботу. Как сообщает агентство France Presse, за высший государственный пост поборются 24 претендента, включая действующего лидера страны Ибрагима Бубакара Кейта. Его основным конкурентом наблюдатели называют оппозиционера Сумаилу Сиссе.
Уже в ближайшее воскресенье кандидаты на президентское кресло начинают встречи со своим сторонниками и избирателями на разрешенных митингах в разных городах и регионах Мали. В день президентских выборов за ходом голосования будут следить международные наблюдатели, в том числе от Евросоюза и Африканского союза.
Кампания будет проводиться в условиях повышенных мер безопасности, что вызвано сохраняющимися угрозами со стороны боевиков экстремистских группировок, действующих в северных и центральных районах Мали. По данным МВД, к защите кандидатов и предвыборных мероприятий привлечено более 30 тыс. сотрудников силовых структур.
Предвыборная кампания в Мали продлится до 27 июля. В случае, если победитель не будет выявлен по итогам первого тура, 12 августа пройдет второй. Перед будущим главой государства стоит комплекс сложных задач — завершение вооруженного конфликта с радикалами, решение острых гуманитарных проблем, возрождение экономики и сельского хозяйства.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.
В октябре 2017 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.
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