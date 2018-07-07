Совместные китайско-египетские предприятия в Экономической зоне Суэцкого канала 

Айн-Сохна /Египет/, 6 июля /Синьхуа/ — Инициатива «Пояс и путь» и проект Экономической зоны Суэцкого канала открыли новые возможности для расширения сотрудничества между предприятиями Китая и Египта.
На берегу Суэцкого канала в зоне китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества TEDA обосновалась и успешно функционирует целая группа совместных предприятий, которые не только стимулируют развитие местного производства, но также углубляют дружбу и взаимодоверие между народами двух стран.
Айн-Сохна /Египет/, 6 июля /Синьхуа/ — Инициатива «Пояс и путь» и проект Экономической зоны Суэцкого канала открыли новые возможности для расширения сотрудничества между предприятиями Китая и Египта.
На берегу Суэцкого канала в зоне китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества TEDA обосновалась и успешно функционирует целая группа совместных предприятий, которые не только стимулируют развитие местного производства, но также углубляют дружбу и взаимодоверие между народами двух стран.
Айн-Сохна /Египет/, 6 июля /Синьхуа/ — Инициатива «Пояс и путь» и проект Экономической зоны Суэцкого канала открыли новые возможности для расширения сотрудничества между предприятиями Китая и Египта.
На берегу Суэцкого канала в зоне китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества TEDA обосновалась и успешно функционирует целая группа совместных предприятий, которые не только стимулируют развитие местного производства, но также углубляют дружбу и взаимодоверие между народами двух стран.
Айн-Сохна /Египет/, 6 июля /Синьхуа/ — Инициатива «Пояс и путь» и проект Экономической зоны Суэцкого канала открыли новые возможности для расширения сотрудничества между предприятиями Китая и Египта.
На берегу Суэцкого канала в зоне китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества TEDA обосновалась и успешно функционирует целая группа совместных предприятий, которые не только стимулируют развитие местного производства, но также углубляют дружбу и взаимодоверие между народами двух стран.
Айн-Сохна /Египет/, 6 июля /Синьхуа/ — Инициатива «Пояс и путь» и проект Экономической зоны Суэцкого канала открыли новые возможности для расширения сотрудничества между предприятиями Китая и Египта.
На берегу Суэцкого канала в зоне китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества TEDA обосновалась и успешно функционирует целая группа совместных предприятий, которые не только стимулируют развитие местного производства, но также углубляют дружбу и взаимодоверие между народами двух стран.
Айн-Сохна /Египет/, 6 июля /Синьхуа/ — Инициатива «Пояс и путь» и проект Экономической зоны Суэцкого канала открыли новые возможности для расширения сотрудничества между предприятиями Китая и Египта.
На берегу Суэцкого канала в зоне китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества TEDA обосновалась и успешно функционирует целая группа совместных предприятий, которые не только стимулируют развитие местного производства, но также углубляют дружбу и взаимодоверие между народами двух стран.
Айн-Сохна /Египет/, 6 июля /Синьхуа/ — Инициатива «Пояс и путь» и проект Экономической зоны Суэцкого канала открыли новые возможности для расширения сотрудничества между предприятиями Китая и Египта.
На берегу Суэцкого канала в зоне китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества TEDA обосновалась и успешно функционирует целая группа совместных предприятий, которые не только стимулируют развитие местного производства, но также углубляют дружбу и взаимодоверие между народами двух стран.
Айн-Сохна /Египет/, 6 июля /Синьхуа/ — Инициатива «Пояс и путь» и проект Экономической зоны Суэцкого канала открыли новые возможности для расширения сотрудничества между предприятиями Китая и Египта.
На берегу Суэцкого канала в зоне китайско-египетского торгово-экономического сотрудничества TEDA обосновалась и успешно функционирует целая группа совместных предприятий, которые не только стимулируют развитие местного производства, но также углубляют дружбу и взаимодоверие между народами двух стран.