В Сомали ликвидированы 20 боевиков

Найроби , 4 июля / Синьхуа / — Правительственные войска Сомали вчера вечером в штате Нижняя Джуба на юге страны сорвали атаку экстремистской группировки "Аш-Шабаб" , в перестрелке было убито 20 боевиков.

Представитель правительственных сил Сомали по телефону сообщил корр. Синьхуа, что вчера вечером группа боевиков «Аш-Шабаб» попыталась захватить военную базу правительственной армии Сомали в Нижней Джубе. Правительственные войска уничтожили атаковавшего на автомобиле боевика-смертника, после чего с боевиками завязалась ожесточенная перестрелка, в результате которой 20 боевиков были ликвидированы. —0—