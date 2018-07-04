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В Сомали ликвидированы 20 боевиков
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В Сомали ликвидированы 20 боевиков 

ИА Синьхуа 4 июля 2018
Найроби, 4 июля /Синьхуа/ — Правительственные войска Сомали вчера вечером в штате Нижняя Джуба на юге страны сорвали атаку экстремистской группировки "Аш-Шабаб", в перестрелке было убито 20 боевиков.
Представитель правительственных сил Сомали по телефону сообщил корр. Синьхуа, что вчера вечером группа боевиков «Аш-Шабаб» попыталась захватить военную базу правительственной армии Сомали в Нижней Джубе. Правительственные войска уничтожили атаковавшего на автомобиле боевика-смертника, после чего с боевиками завязалась ожесточенная перестрелка, в результате которой 20 боевиков были ликвидированы. —0—
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