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Ситуацию в Сирии обсудят на внеочередном заседании Совбеза ООН
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Ситуацию в Сирии обсудят на внеочередном заседании Совбеза ООН 

Российская Газета 4 июля 2018
Фото: 360tv.ru
В четверг в ООН состоится заседение Совета Безопасности (СБ), на котором обсудят гуманитарную ситуацию на юго-западе Сирии.
Данная встреча будет закрытой, что насторожило журналистов. «Обычные консультации. Ничего экстраординарного», — рассказал ТАСС дипломатический источник в международной организации. Инициатива поднять этот вопрос исходила от Швеции и Кувейта.
"Страны периодически поднимают различные вопросы, которые изначально не значились в программе заседания", — подчеркнул дипломат. Ранее агентство France-Presse сообщило, что две страны созвали внеочередное заседание СБ ООН в связи с ситуацией на юго-западе Сирии.
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