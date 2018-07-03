Генсек ООН и члены Совета Безопасности осудили теракт в Афганистане

По данным ООН, в результате теракта в Афганистане погибли 19 человек, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) . «Члены Совета Безопасности выразили свои глубокие соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим», — указывается в заявлении.

Члены СБ также призвали все страны сотрудничать с властями Афганистана, «чтобы организаторы и спонсоры этого преступления были привлечены к ответственности».

Со своей стороны генеральный секретарь ООН также осудил теракт в Афганистане. «Любая атака, намеренно нацеленная на гражданских лиц, противоречит международному праву», — подчеркнул он, призвав все страны «выполнять свои обязательства по защите гражданского населения, включая национальные меньшинства».