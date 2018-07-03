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Генсек ООН и члены Совета Безопасности осудили теракт в Афганистане
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Генсек ООН и члены Совета Безопасности осудили теракт в Афганистане 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: 360tv.ru
ООН, 3 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и члены Совета Безопасности осудили теракт в афганском городе Джелалабаде. Об этом говорится в распространенных в понедельник заявлениях Совета Безопасности ООН и главы организации.
По данным ООН, в результате теракта в Афганистане погибли 19 человек, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) . «Члены Совета Безопасности выразили свои глубокие соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана, а также пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим», — указывается в заявлении.
Члены СБ также призвали все страны сотрудничать с властями Афганистана, «чтобы организаторы и спонсоры этого преступления были привлечены к ответственности».
Со своей стороны генеральный секретарь ООН также осудил теракт в Афганистане. «Любая атака, намеренно нацеленная на гражданских лиц, противоречит международному праву», — подчеркнул он, призвав все страны «выполнять свои обязательства по защите гражданского населения, включая национальные меньшинства».
По меньшей мере 15 человек погибли, 20 получили ранения в воскресенье в результате взрыва, прогремевшего близ канцелярии губернатора в афганском городе Джелалабаде (административный центр провинции Нангархар). По данным агентства Reuters, взрыв прогремел в центральной части Джелалабада спустя несколько часов после того, как президент Афганистана Ашраф Гани посетил этот населенный пункт. Как указывает агентство, взрывом повредило фасады магазинов и зданий на площади Мухаберат.
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