Ещё
«Аль-Каида»* взяла ответственность за нападение в Мали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аль-Каида»* взяла ответственность за нападение на штаб G5 Sahel в Мали 

РИА Новости 1 июля 2018
Фото: © AFP 2018 / Habibou Kouyate
Крыло террористической группировки "Аль-Каида"* взяло ответственность за совершенное в пятницу нападение на штаб группы G5 Sahel в Мали, в результате которого погибли шесть человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство сообщило об этом ссылкой на данные американской компании SITE Intelligence Group.
Ранее местный портал Nord Sud Journal со ссылкой на местных жителей сообщил, что неизвестные атаковали штаб региональных вооруженных сил группы G5 Sahel в Мали. Штаб G5 Sahel подвергся атаке в пятницу после полудня в городе Севарэ. По данным агентства Франс Пресс, шесть человек погибли в результате атаки.
Формат G5 Sahel был создан в 2014 году пятью африканскими государствами — Мавританией, Мали, Буркина-Фасо, Нигером и Чадом — для обсуждения вопросов развития и безопасности в регионе. В мае Европейский союз включил в мандат учебной миссии ООН в Мали консультирование и профессиональную поддержку совместных сил группы G5 Sahel.
* Террористическая организация, запрещена в России
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США120
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию183
В Казахстане убили игрока КВН39
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу95
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1209
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение