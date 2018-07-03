Ещё
В Киркуке ликвидировали крупнейшую ячейку ИГ*, сообщили СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киркуке ликвидировали крупнейшую ячейку ИГ*, сообщили СМИ 

РИА Новости 3 июля 2018
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали крупнейшую ячейку террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в Киркуке, уничтожив 14 террористов, сообщил местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в разведке.
"Силы безопасности провели операцию в провинции Киркук, в ходе которой удалось ликвидировать крупнейшую ячейку ИГ* из 14 человек", — сообщил канал.
Отмечается, что среди нейтрализованных террористов был руководитель этой сети Абу Анас аль-Ираки. Террористы находились в одной из деревень провинции.
"Сеть замешана в ряде убийств, похищений и установке фальшивых КПП в Киркуке. У них найдены карты и планы террористических атак в провинции", — сообщили источники каналу.
Ранее в северной иракской провинции Киркук произошел ряд терактов. В конце июня на трассе Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми убитых иракских силовиков, которых террористы ИГ* удерживали в заложниках. В воскресенье 14 человек пострадали в результате трех взрывов рядом со складами избирательных бюллетеней.
Губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури в феврале сообщал РИА Новости об угрозе от так называемых «спящих ячеек» ИГ* в Киркуке. Иракские власти в конце 2017 года объявили о победе над ИГ*, отметив, что борьба с ячейками продолжится.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США132
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию183
В Казахстане убили игрока КВН48
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу104
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1226
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение