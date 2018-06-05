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СМИ: число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 127 человек
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СМИ: число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 127 человек 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Число погибших в ходе антиправительственных выступлений в Никарагуа достигло 127, сообщает издание Nuevo Diario со ссылкой на данные Межамериканской комиссии по правам человека.
Протесты в Никарагуа идут с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее. Ранее сообщалось, что число погибших превысило 100 человек.
"Согласно нашим данным, в ходе протестов погибли 127 человек и около тысячи пострадали", — приводит издание слова исполнительного секретаря комиссии Пауло Абрау.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее выразило озабоченность ростом погибших и раненых во время антиправительственных протестов в Никарагуа и возможным участием в насилии властей страны. УВКПЧ ООН также призывает страну предоставить доступ для их миссии в страну, чтобы из первых рук собрать доказательства нарушений прав человека во время демонстраций.
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