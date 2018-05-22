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Соседи Ливии призывают международное сообщество помочь государству справиться с нестабильностью
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Соседи Ливии призывают международное сообщество помочь государству справиться с нестабильностью 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Алжир, 22 мая /Синьхуа/ — В понедельник в Алжире /столица Алжира/ прошла встреча глав МИД трех соседних с Ливией стран: Алжира, Египта и Туниса. В ходе встречи главы МИД обсудили мирный процесс в Ливии и призвали международное сообщество помочь Ливии как можно скорее справиться с нестабильностью.
Как сообщает Алжирское информационное агентство, министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель, Египта — Самех Шукри и Туниса — Хмайис аль-Джхинауи обсудили обстановку в Ливии, обменялись мнениями по вопросу установления мира между сторонами конфликта в Ливии и продвижения процесса их примирения. Главы МИД призвали международное сообщество оказать помощь народу Ливии, чтобы он смог как можно скорее справиться с трудностями.
Алжир, Египет и Тунис соседствуют с Ливией, поэтому кризис в Ливии непосредственно влияет на эти страны. В последнее время главы МИД данных трех стран проводят частые встречи для обсуждения ливийской проблемы. —0—
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