Соседи Ливии призывают международное сообщество помочь государству справиться с нестабильностью

Алжир , 22 мая / Синьхуа / — В понедельник в Алжире /столица Алжира/ прошла встреча глав МИД трех соседних с Ливией стран: Алжира, Египта Туниса . В ходе встречи главы МИД обсудили мирный процесс в Ливии и призвали международное сообщество помочь Ливии как можно скорее справиться с нестабильностью.

Как сообщает Алжирское информационное агентство, министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель, Египта — Самех Шукри и Туниса — Хмайис аль-Джхинауи обсудили обстановку в Ливии, обменялись мнениями по вопросу установления мира между сторонами конфликта в Ливии и продвижения процесса их примирения. Главы МИД призвали международное сообщество оказать помощь народу Ливии, чтобы он смог как можно скорее справиться с трудностями.

Алжир, Египет и Тунис соседствуют с Ливией, поэтому кризис в Ливии непосредственно влияет на эти страны. В последнее время главы МИД данных трех стран проводят частые встречи для обсуждения ливийской проблемы. —0—