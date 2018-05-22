Авиакомпания «Победа» может открыть рейсы в Египет

«Победа» рассматривает разные варианты для развития маршрутной сети, в том числе не исключает возможность включения в карту полетов и городов Египта», — пояснил собеседник агентства.

Официальный представитель перевозчика уточнил, что лоукостер активно развивает карту полетов и изучает разные возможности увеличения сети.