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Авиакомпания «Победа» может открыть рейсы в Египет
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Авиакомпания «Победа» может открыть рейсы в Египет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лоукостер «Победа» может запустить рейсы в Египет, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый со стратегией развития маршрутной сети перевозчика.
«Победа» рассматривает разные варианты для развития маршрутной сети, в том числе не исключает возможность включения в карту полетов и городов Египта», — пояснил собеседник агентства.
Официальный представитель перевозчика уточнил, что лоукостер активно развивает карту полетов и изучает разные возможности увеличения сети.
Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2017 г. «Победа» перевезла 4,6 млн человек.
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