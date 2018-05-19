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СМИ: Саудовская Аравия освободит около тысячи заключенных из Эфиопии
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СМИ: Саудовская Аравия освободит около тысячи заключенных из Эфиопии 

РИА Новости 4 часа назад
КАИР, 19 мая — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии освободят в субботу около тысячи заключенных из Эфиопии в ходе визита в Эр-Рияд эфиопского премьера Абия Ахмеда, сообщило эфиопское издание Fana.
"Всего порядка тысячи эфиопских заключённых будут освобождены", — сказал изданию официальный представитель правительства африканской страны.
Ранее МИД Эфиопии сообщил, что Аддис-Абеба обращалась с официальным запросом об освобождении эфиопских граждан, находящихся в местах заключения в Саудовской Аравии.
В Саудовской Аравии десятки тысяч иностранцев отбывают наказание, в основном, за нарушение миграционного законодательства.
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