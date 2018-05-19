СМИ: Саудовская Аравия освободит около тысячи заключенных из Эфиопии

"Всего порядка тысячи эфиопских заключённых будут освобождены", — сказал изданию официальный представитель правительства африканской страны.

Ранее МИД Эфиопии сообщил, что Аддис-Абеба обращалась с официальным запросом об освобождении эфиопских граждан, находящихся в местах заключения в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии десятки тысяч иностранцев отбывают наказание, в основном, за нарушение миграционного законодательства.