Россия и Египет подпишут соглашение о создании промзоны

Об этом говорится в сообщении Минпромторга

"Важным итогом работы 11-го заседания комиссии станет подписание межправительственного соглашения о создании и обеспечении условий деятельности российской промышленной зоны в Египте , которое станет исторической вехой в контексте развития двусторонних отношений между Россией и Египтом", — заявили в ведомстве.

Министерство отметило, что реализация данного проекта активизирует продвижение российской высокотехнологичной продукции на новые емкие рынки Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки.