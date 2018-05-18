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Россия и Египет подпишут соглашение о создании промзоны
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Россия и Египет подпишут соглашение о создании промзоны 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом говорится в сообщении Минпромторга.
"Важным итогом работы 11-го заседания комиссии станет подписание межправительственного соглашения о создании и обеспечении условий деятельности российской промышленной зоны в Египте, которое станет исторической вехой в контексте развития двусторонних отношений между Россией и Египтом", — заявили в ведомстве.
Министерство отметило, что реализация данного проекта активизирует продвижение российской высокотехнологичной продукции на новые емкие рынки Ближнего Востока, Африки, Европы и Латинской Америки.
Ранее глава Росатома рассказал, когда начнется строительство АЭС в Египте.
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