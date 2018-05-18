Египет объявил об открытии КПП Рафах на время Рамадана 

Каир, 18 мая /Синьхуа/ — Египет откроет контрольно-пропускной пункт /КПП/ Рафах на границе с сектором Газа на время месяца Рамадан. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг.
А. Ф. ас-Сиси объявил в Твиттере, что он отдал приказ компетентному ведомству открыть КПП Рафах на время месяца Рамадан для облегчения положения жителей сектора Газа.
Ранее египетское правительство временно открыло КПП Рафах на три дня — 12-15 мая, когда он функционировал в обоих направлениях для жителей палестинского анклава.
Напомним, что США 14 мая перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало демонстрации в ряде палестинских городов. Между манифестантами и израильскими войсками произошли столкновения, в результате погибли более 60 палестинцев, несколько тысяч получили ранения, некоторые раненые были доставлены через КПП Рафах в Египет. —0—