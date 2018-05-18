Египет объявил об открытии КПП Рафах на время Рамадана

А. Ф. ас-Сиси объявил в Твиттере, что он отдал приказ компетентному ведомству открыть КПП Рафах на время месяца Рамадан для облегчения положения жителей сектора Газа.

Ранее египетское правительство временно открыло КПП Рафах на три дня — 12-15 мая, когда он функционировал в обоих направлениях для жителей палестинского анклава.