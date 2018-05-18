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В ООН рассказали, сколько палестинцев погибло в секторе Газа с конца марта
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В ООН рассказали, сколько палестинцев погибло в секторе Газа с конца марта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 12 тысяч палестинцев получили ранения, 87 человек были убиты в результате действий израильских военных на границе сектора Газа с 30 марта, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.
"С начала протестов 30 марта в ходе демонстраций израильскими военными было убито 87 палестинцев, включая 12 детей. Еще 29 человек, включая троих детей, были убиты при других обстоятельствах. Свыше 12 тысяч человек получили ранения, из них свыше 3,5 тысячи человек пострадали от боевого оружия", — заявил он, выступая на открытии специальной сессии СПЧ ООН, посвященной ситуации в секторе Газа.
Глава УВКПЧ ООН подчеркнул, что это самое большое количество жертв среди палестинского населения с начала эскалации насилия в регионе в 2014 году.
Запрос о проведении специальной сессии «по ухудшающейся ситуации с правами человека на Палестинских территориях» поддержали 25 из 47 действующих членов Совета ООН по правам человека. Согласно правилам Совета, для созыва спецсессии СПЧ ООН необходима поддержка как минимум 16 действующих членов СПЧ.
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