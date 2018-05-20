Американцы считают, что во всем виноват кто угодно, только не они

Американцы, словно в упор, не видят, что происходит, и идут напролом, не считаясь ни с чем, не думая ни о каких компромиссах. Когда льется кровь, то виноват кто угодно, только не они. В случае со столкновений между Израилем Палестиной виновата, конечно же, Палестина: мол, не надо разжигать насилие. У вас отнимают святыню, а вы, пожалуйста, ведите себя прилично, не сопротивляйтесь, а лучше скажите «спасибо».

"Это точно бы остановилось, если бы ХАМАС (запрещено в РФ ) прекратило разжигать насилие. Израиль имеет право защищать себя", — заявила Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США

Кратко. Да и что рассусоливать? Тем более что главная внешнеполитическая тема сейчас в США — другая — подготовка к американо-северокорейскому саммиту в Сингапуре , намеченному на 12 июня.

Не обошлось без скандала. Вспомнили еще мартовское интервью Джона Болтона — ныне помощника президента США по нацбезопасности, где он предлагает Северной Корее разоружение по «ливийскому сценарию».

Что такое ливийский сценарий, все помнят. Каддафи прекратил все свои ядерные и ракетные разработки в обмен на снятие санкций и нормальные отношения с Западом. Спустя семь лет Америка поддержала там революцию, а за ней и военную агрессию. Каддафи зверски убили. Ливию как государство уничтожили.

Теперь, когда Трамп собирается встречаться с Ким Чен Ыном , у президента США, понятно, спрашивают, подойдет ли «ливийский сценарий» для Северной Кореи? Трамп отвечает витиевато. Давайте вместе попробуем продраться сквозь его речь и вникнуть в авторскую логику. Наберитесь терпения, это потребует некоторых усилий. Но все же важно, ведь так говорит президент США, готовый начать войну и получить ядерный ответ.

"Ливийский сценарий… У нас для Северной Кореи есть совершенно другой сценарий. Что касается Ливии, мы уничтожили эту страну. Никакой договоренности о том, чтобы оставить у власти Каддафи, не было. Тот ливийский сценарий, о котором говорят, представляет собой совершенно иную сделку. Это соглашение будет заключено с Ким Чен Ыном, и согласно этому соглашению он будет в своей стране и будет управлять ею. Его страна будет очень богатой. Его народ чрезвычайно трудолюбив. Если вы посмотрите на Южную Корею, то в действительности это будет южнокорейский сценарий: с точки зрения промышленности этой страны, с точки зрения того, что южнокорейцы делают. Они трудолюбивые и невероятные люди. А ливийский сценарий был совсем другим. Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: «Эй, мы тебя защитим. Мы обеспечим тебе военную мощь. Мы все это тебе дадим». Мы пришли и уничтожили его. И то же самое мы сделали с Ираком . Теперь независимо от того, надо ли нам было это делать, я могу сказать, что с самого начала я был против этого, потому что, посмотрите, что мы сейчас имеем? Мы потратили 7 т триллионов долларов на Ближнем Востоке! Представляете, 7 триллионов долларов?! Просто выбросили на ветер. И мы создали мощную инфраструктуру. Мы одобрили проект с аэропортами. Много чего происходит. Но мы потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке, посмотрите, где мы сейчас находимся. Это очень печально. Но сценарий с Каддафи означал полное истребление. Мы пришли туда, чтобы убить его. Теперь, если мы не заключим такое соглашение, события, скорее всего, будут развиваться по этому сценарию. Но если мы заключим сделку, я думаю, Ким Чен Ын будет очень-очень доволен. Я действительно считаю, что он будет очень доволен. Думаю, что когда Джон Болтон делал это заявление, он имел в виду, что у нас будут проблемы, потому что мы не можем позволить, чтобы у этой страны было ядерное оружие. Мы просто не можем этого сделать. Так что его слова означали именно это. На самом же деле все наоборот. Потому что, если вы посмотрите на это еще раз, если вы посмотрите на Сирию , там было полное уничтожение", — заявил Трамп.

Вот что хотите, то и думайте. Мы специально привели столь долгий фрагмент, чтобы дать вам возможность насладиться «богатством» мысли и аргументацией лидера Соединенных Штатов в канун встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очевидно, такую же стилистику Трамп предложит и на саммите в Сингапуре. Можно ли ожидать, что Ким Чен Ын спросит о гарантиях? Ну, это было бы разумно. И тогда вот что он услышит от Трампа? Ответ готов. Он даже уже прозвучал на той же пресс-конференции.

— А какие гарантии вы готовы дать Северной Корее с точки зрения сохранения? — поинтересовались журналисты у американского лидера.

— Мы готовы сделать многое. И, думаю, он тоже готов многое сделать. Я считаю, что у нас действительно будут хорошие отношения, если только у нас состоится встреча и если из этого что-то выйдет. И он получит защиту, которая будет очень мощной, — сказал Трамп. — У Сирии никогда не было защиты. Если посмотреть на Сирию или на любую страну на Ближнем Востоке, на Ирак, Ливию, там было все наоборот. У Ливии не было защиты. Там было абсолютное уничтожение. Именно это мы планировали сделать. И именно это мы сделали.

Беседа не задалась. Но Ким все же поинтересуется у Дональда, возможно ли сокращение численности американских войск в Южной Корее?

"Я говорить об этом не собираюсь. Мы хотим сказать, что у него будет очень достойная защита, достаточная. Посмотрим, что из всего этого получится. Я думаю так: самое лучшее, что он мог когда-либо сделать, — это заключить соглашение", — уверен Трамп.

А еще Ким точно спросит: если я все же пойду на соглашение, не получится ли с этим соглашением так же, как иранской ядерной сделкой? В ответ, Трамп, конечно же, скажет, что то была плохая сделка, а он предлагает хорошую. Хорошая — это безоговорочная капитуляция с полным саморазрушением. Зачем же Киму отказываться от «хорошей сделки»? И причем здесь Иран ? Сделка ведь хороша. Далее — эхо.

Американцы, словно в упор, не видят, что происходит, и идут напролом, не считаясь ни с чем, не думая ни о каких компромиссах. Когда льЕтся кровь, то виноват кто угодно, только не они. В случае со столкновений между Израилем и Палестиной виновата, конечно же, Палестина: мол, не надо разжигать насилие. У вас отнимают святыню, а вы, пожалуйста, ведите себя прилично, не сопротивляйтесь, а лучше скажите «спасибо».

"Это точно бы остановилось, если бы ХАМАС (запрещено в РФ) прекратило разжигать насилие. Израиль имеет право защищать себя", — заявила Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США.

Кратко. Да и что рассусоливать? Тем более что главная внешнеполитическая тема сейчас в США — другая — подготовка к американо-северокорейскому саммиту в Сингапуре, намеченному на 12 июня.

Не обошлось без скандала. Вспомнили еще мартовское интервью Джона Болтона — ныне помощника президента США по нацбезопасности, где он предлагает Северной Корее разоружение по «ливийскому сценарию».

Что такое ливийский сценарий, все помнят. Каддафи прекратил все свои ядерные и ракетные разработки в обмен на снятие санкций и нормальные отношения с Западом. Спустя семь лет Америка поддержала там революцию, а за ней и военную агрессию. Каддафи зверски убили. Ливию как государство уничтожили.

Теперь, когда Трамп собирается встречаться с Ким Чен Ыном, у президента США, понятно, спрашивают, подойдет ли «ливийский сценарий» для Северной Кореи? Трамп отвечает витиевато. Давайте вместе попробуем продраться сквозь его речь и вникнуть в авторскую логику. Наберитесь терпения, это потребует некоторых усилий. Но все же важно, ведь так говорит президент США, готовый начать войну и получить ядерный ответ.

"Ливийский сценарий… У нас для Северной Кореи есть совершенно другой сценарий. Что касается Ливии, мы уничтожили эту страну. Никакой договоренности о том, чтобы оставить у власти Каддафи, не было. Тот ливийский сценарий, о котором говорят, представляет собой совершенно иную сделку. Это соглашение будет заключено с Ким Чен Ыном, и согласно этому соглашению он будет в своей стране и будет управлять ею. Его страна будет очень богатой. Его народ чрезвычайно трудолюбив. Если вы посмотрите на Южную Корею, то в действительности это будет южнокорейский сценарий: с точки зрения промышленности этой страны, с точки зрения того, что южнокорейцы делают. Они трудолюбивые и невероятные люди. А ливийский сценарий был совсем другим. Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: «Эй, мы тебя защитим. Мы обеспечим тебе военную мощь. Мы все это тебе дадим». Мы пришли и уничтожили его. И то же самое мы сделали с Ираком. Теперь независимо от того, надо ли нам было это делать, я могу сказать, что с самого начала я был против этого, потому что, посмотрите, что мы сейчас имеем? Мы потратили 7 т триллионов долларов на Ближнем Востоке! Представляете, 7 триллионов долларов?! Просто выбросили на ветер. И мы создали мощную инфраструктуру. Мы одобрили проект с аэропортами. Много чего происходит. Но мы потратили 7 триллионов долларов на Ближнем Востоке, посмотрите, где мы сейчас находимся. Это очень печально. Но сценарий с Каддафи означал полное истребление. Мы пришли туда, чтобы убить его. Теперь, если мы не заключим такое соглашение, события, скорее всего, будут развиваться по этому сценарию. Но если мы заключим сделку, я думаю, Ким Чен Ын будет очень-очень доволен. Я действительно считаю, что он будет очень доволен. Думаю, что когда Джон Болтон делал это заявление, он имел в виду, что у нас будут проблемы, потому что мы не можем позволить, чтобы у этой страны было ядерное оружие. Мы просто не можем этого сделать. Так что его слова означали именно это. На самом же деле все наоборот. Потому что, если вы посмотрите на это еще раз, если вы посмотрите на Сирию, там было полное уничтожение", — заявил Трамп.

Вот что хотите, то и думайте. Мы специально привели столь долгий фрагмент, чтобы дать вам возможность насладиться «богатством» мысли и аргументацией лидера Соединенных Штатов в канун встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очевидно, такую же стилистику Трамп предложит и на саммите в Сингапуре. Можно ли ожидать, что Ким Чен Ын спросит о гарантиях? Ну, это было бы разумно. И тогда вот что он услышит от Трампа? Ответ готов. Он даже уже прозвучал на той же пресс-конференции.

— А какие гарантии вы готовы дать Северной Корее с точки зрения сохранения? — поинтересовались журналисты у американского лидера.

— Мы готовы сделать многое. И, думаю, он тоже готов многое сделать. Я считаю, что у нас действительно будут хорошие отношения, если только у нас состоится встреча и если из этого что-то выйдет. И он получит защиту, которая будет очень мощной, — сказал Трамп. — У Сирии никогда не было защиты. Если посмотреть на Сирию или на любую страну на Ближнем Востоке, на Ирак, Ливию, там было все наоборот. У Ливии не было защиты. Там было абсолютное уничтожение. Именно это мы планировали сделать. И именно это мы сделали.

Беседа не задалась. Но Ким все же поинтересуется у Дональда, возможно ли сокращение численности американских войск в Южной Корее?

"Я говорить об этом не собираюсь. Мы хотим сказать, что у него будет очень достойная защита, достаточная. Посмотрим, что из всего этого получится. Я думаю так: самое лучшее, что он мог когда-либо сделать, — это заключить соглашение", — уверен Трамп.

А еще Ким точно спросит: если я все же пойду на соглашение, не получится ли с этим соглашением так же, как иранской ядерной сделкой? В ответ, Трамп, конечно же, скажет, что то была плохая сделка, а он предлагает хорошую. Хорошая — это безоговорочная капитуляция с полным саморазрушением. Зачем же Киму отказываться от «хорошей сделки»? И причем здесь Иран? Сделка ведь хороша. Далее — эхо.