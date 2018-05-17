Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о ситуации в Тунисе 

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призывает туроператоров информировать клиентов о сложившейся ситуации в Тунисе, сообщает пресс-служба ведомства.
«По имеющейся в распоряжении Федерального агентства по туризму информации, на фоне социально-экономических проблем в Тунисе возможны протестные акции населения и студенческие волнения, в особенности в столице и южных районах страны», — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что актуальными остаются угрозы со стороны боевиков международной террористической организации ИГ (запрещена в России. — RNS), которые действуют на территории Ливии и Алжира. На территории Туниса в настоящее время продолжает действовать административно-правовой режим чрезвычайного положения, отметили в Ростуризме.
«В этой связи Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Тунис, предупреждать своих клиентов о ситуации в стране», — говорится в сообщении.
Ростуризм также рекомендует россиянам, которые планируют путешествие в Тунис, соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность при нахождении на курортах городов Сус, Хаммамет, Монастир и острова Джерба. Ведомство рекомендует туристам соблюдать ограничения поведенческого характера, которые характерны для мусульманских стран.
«Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует российским туристам воздержаться от неорганизованного, в особенности одиночного посещения юга страны, территорий, граничащих с Ливией и Алжиром», — сообщили в Ростуризме.