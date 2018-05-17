Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов о ситуации в Тунисе

«По имеющейся в распоряжении Федерального агентства по туризму информации, на фоне социально-экономических проблем в Тунисе возможны протестные акции населения и студенческие волнения, в особенности в столице и южных районах страны», — говорится в сообщении.

«В этой связи Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Тунис, предупреждать своих клиентов о ситуации в стране», — говорится в сообщении.

Ростуризм также рекомендует россиянам, которые планируют путешествие в Тунис, соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность при нахождении на курортах городов Сус Хаммамет , Монастир и острова Джерба. Ведомство рекомендует туристам соблюдать ограничения поведенческого характера, которые характерны для мусульманских стран.

«Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует российским туристам воздержаться от неорганизованного, в особенности одиночного посещения юга страны, территорий, граничащих с Ливией и Алжиром», — сообщили в Ростуризме.