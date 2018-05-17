Как Египет турсектор оздоровляет

Египте хорошо помнят те времена, когда страна жила в спокойствии и безопасности, развиваясь и получая многомиллиардные доходы от миллионов приезжающих туристов. В самом удачном для сектора 2010 году их число составило почти 15 млн человек, и многие египтяне не могли и в страшном сне представить, какие потрясения ждали их родину.

С началом 2011 года республику захлестнули народные протесты против правившего Хосни Мубарака и его окружения, которые в конце января вылились в массовые беспорядки и столкновения, закончившиеся уходом президента и «победой» революции.

И именно в тот момент, в атмосфере эйфории, египтяне не понимали, что более тяжелые испытания еще впереди. К власти в результате выборов пришли исламисты, которые продержались лишь год и были низложены армией, что вызвало небывалую волну насилия, которая еще долгие месяцы сотрясала страну. Вставший во главе кампании по их отстранению тогдашний министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси впоследствии (в 2014 году) выиграл президентские выборы и занял кресло главы государства, переизбравшись недавно на второй срок.

Упадок в секторе

Эти судьбоносные для Египта события не могли не сказаться на всех аспектах его жизни, в том числе на туристическом секторе. Еще в 2011 году из страны уехали многие дипломаты и сотрудники иностранных компаний, а вместе с ними и туристы, которые не спешили возвращаться. Тогда число прибывающих на отдых резко снизилось — до 9,8 млн Едва начав восстанавливаться, эта одна из важнейших сфер экономики АРЕ вновь пострадала от революционных событий 2013 года.

Однако самый сокрушительный удар по туризму был нанесен 31 октября 2015 года, когда в небе над Синаем потерпел катастрофу самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» , летевший из Шарм-эш-Шейха Санкт-Петербург . На его борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

После этого Россия полностью прервала авиасообщение с республикой, многие государства закрыли курортные направления. В 2016 году турпоток сократился до 4,5 млн, что стало настоящей катастрофой уже для самого сектора. Многие отели вынуждены были закрыться, сотни тысяч занятых в нем египтян лишились своего бизнеса, были уволены или отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Германия и До крушения лайнера именно Россия занимала первое место по числу приезжавших в Египет туристов — в 2014 году страну посетили 3 млн россиян (в 2015 — порядка 2,4 млн). Следом шли Великобритания Италия . Только в 2017 году, пережив серьезный кризис, туристическая отрасль начала проявлять признаки восстановления, когда страна, по данным Минтуризма, приняла около 8,3 млн гостей из-за рубежа. При этом доля россиян по-прежнему оставалась ничтожной по сравнению с прежними показателями — около 94 тыс. человек, которые вынуждены были искать обходные пути и добирались сюда через третьи страны.

Россия возвращается

Авиасообщение между Египтом и РФ должно было возобновиться еще весной 2017 года. Во всяком случае, так тогда утверждали многие источники. Однако переговоры между двумя странами застопорились почти на год. Для возвращения рейсов Россия потребовала от египетской стороны серьезного усиления мер авиационной безопасности, что в целом было сделано. В итоге лишь 4 января 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о восстановлении регулярных воздушных перевозок в Каир , после чего оставалось урегулировать ряд технических вопросов, и первый рейс "Аэрофлота" сел в международном аэропорту египетской столицы 12 апреля.

Для египтян это стало знаковым событием. Несмотря на то, что российский турист пока не ринулся на местные курорты в прежних масштабах, в Каире верят, что начало положено. Сторонам предстоит еще договориться о возобновлении прямых полетов на курорты, что, по разным оценкам, может произойти уже осенью — к бархатному сезону в Стране пирамид, и тогда, как многие здесь не сомневаются, все вернется на круги своя, и, вероятно, в еще больших масштабах. Тем более что Египту есть что предложить гостям из России.

Проделанная работа

За время дефицита туристов многие владельцы отелей обновили и улучшили их инфраструктуру и сервис, провели ремонт, что ранее сделать было крайне затруднительно из-за постоянного потока постояльцев. Между тем и власти в последнее время прилагают максимум усилий для оживления жизненно важного сектора экономики страны, налаживая сотрудничество между государственным и частным секторами, продвигая положительный имидж Египта за рубежом и открывая для себя неосвоенные рынки.

Как заявляла министр туризма Рания аль-Машат, ее ведомство заинтересовано в открытии новых курортов, а недавние археологические раскопки на юге страны смогут привлечь больше туристов в исторические районы Верхнего Египта. Развиваются города, в том числе практически неизвестное для россиян северное побережье с его лазурным Средиземным морем, белыми песчаными пляжами и оазисами, где полным ходом идет строительство гостиничных комплексов, закладываются новые. Их незначительная и равная удаленность от Каира и Александрии даст возможность отдыхающим посетить их уникальные исторические памятники и достопримечательности, не обременяя себя утомительными многочасовыми поездками из Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Уже сейчас египетская сторона предлагает транспортировку как самолетами внутренних авиалиний, так и сухопутным путем из Каира на курорты. Причем последний видится им более привлекательным, поскольку стоит намного меньше — $30, по сравнению с $250 воздушным транспортом. Более того, турагентства, занимающиеся российским рынком, начали продвигать программы, включающие посещение сразу нескольких городов — к примеру, Хургады, Александрии и Эль-Аламейна

Власти надеются, что эта ниша найдет своего клиента. В последнее время туристическая полиция серьезно обновила процедуры безопасности для занятого в секторе транспорта, в том числе путем предоставления занимающимся перевозкой агентствам «маячков», следящих за передвижением в пути, ведется улучшенная подготовка водителей, за которыми значительно усилен надзор, выделена дополнительная охрана и гиды, которых оснащают спутниковыми телефонами в случае поездок в отдаленные районы с плохим покрытием мобильных сетей.

Планы на будущее

В рамках масштабного плана реформирования Минтуризма намерено вести работу над структурными и законодательными изменениями. Ведомство сейчас пытается снять многие бюрократические препятствия, чтобы продвинуть отрасль вперед. Большинство законов, которые ее регулируют, были изданы еще 1970-х годах и уже не соответствуют нынешним реалиям регулирования, мешая привлекать инвестиции в отели и туристические объекты. Тем более что власти активно изучают вопрос о развитии новых, неосвоенных и неиспользуемых побережий и выставлении их на международные торги.

Помимо этого есть план по созданию общенациональной учебной программы для персонала и сотрудников, занятых в туризме, квалификация которых нередко оставляла желать лучшего. По словам аль-Машат, ее министерство намерено прибегать и к новым методам популяризации египетского направления, в том числе активно использовать социальные сети.

Кроме того, немалая ставка делается на арабского туриста из аравийских государств. Уже сегодня есть множество предложений по отдыху на время наступившего 17 мая священного для мусульман месяца поста Рамадан и завершающего его трехдневного праздника розговенья Ид аль-Фитр, а также на весь летний период, когда у аравийцев стоит невыносимая жара, а Египет по сравнению с их государствами может показаться райским оазисом.

К слову, уже сейчас арабы составляют около 30% от общего числа туристов в Египет, причем львиная доля приходится именно на страны Персидского залива. Каир также рассчитывает и на отдыхающих из Китая и Индии — направления, которые с каждым годом показывают немалый прирост по всему миру.

Само назначение в январе этого года аль-Машат, являющейся ведущим экспертом в области денежно-кредитной политики и международной экономики, работавшей с ведущими мировыми финансовыми институтами, говорит о серьезном подходе правительства в выборе профессионалов для спасения туризма.

Недавно она отмечала, что грамотная политика и внедряемые новые планы уже начали приносить свои плоды. Только за первый квартал 2018 года число отдыхающих выросло на 30%, сектор показал общий темп роста в 5%.

"Это подтверждает восстановление доверия к Египту как одному из центров туриндустрии и уверенность туристов в безопасности", — сказала министр.