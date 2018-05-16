Первая группа шестого миротворческого отрядя Китая вылетела в Мали

Цзинань , 16 мая / Синьхуа / — Шестой китайский отряд миротворцев в Мали сегодня во второй половине дня в Цзинане /Восточный Китай/ провел церемонию отправки. Первая группа отряда из 190 офицеров и солдат вылетела в западноафриканскую Республику Мали для несения миротворческой службы сроком на один год.

Всего в составе шестого отряда — 395 военнослужащих, в том числе 170 военных комендантского подразделения, 155 военнослужащих инженерного подразделения и 70 служащих медподразделений. Они заменят пятый отряд и будут выполнять задачи по обеспечению безопасности, ремонту дорог и взлетно-посадочных полос, оказанию медицинской помощи раненым и защите санитарно-эпидемиологической ситуации. —0—