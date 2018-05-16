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Правительственные войска Йемена ликвидировали более 40 хоуситов
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Правительственные войска Йемена ликвидировали более 40 хоуситов 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Кувейт, 16 мая /Синьхуа/ — По сообщению из Адена, за прошедшие сутки правительственные войска Йемена в западных районах ликвидировали по меньшей мере 40 хоуситов, заявили в службе безопасности Йемена.
Представитель службы безопаностии Йемена сообщил прессе, что за прошедшие сутки правительственные войска при поддержке международной коалиции во главе с Саудовской Аравией в прибрежных районах на западе страны, в том числе в провинции Ходейда, провели масштабную операцию против хоуситов, убив не менее 40 человек, а также ранив несколько десятков боевиков. —0—
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