Правительственные войска Йемена ликвидировали более 40 хоуситов 

Кувейт, 16 мая /Синьхуа/ — По сообщению из Адена, за прошедшие сутки правительственные войска Йемена в западных районах ликвидировали по меньшей мере 40 хоуситов, заявили в службе безопасности Йемена.
Представитель службы безопаностии Йемена сообщил прессе, что за прошедшие сутки правительственные войска при поддержке международной коалиции во главе с Саудовской Аравией в прибрежных районах на западе страны, в том числе в провинции Ходейда, провели масштабную операцию против хоуситов, убив не менее 40 человек, а также ранив несколько десятков боевиков. —0—