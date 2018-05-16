Чехия выделит миллион евро для создания армии стран Сахеля 

ПРАГА, 16 мая — РИА Новости. Правительство Чехии в среду приняло решение о выделении 1 миллиона евро для поддержки создания объединенных вооруженных сил стран Сахеля (северная часть Африки), сообщил журналистам премьер Андрей Бабиш.
"Правительство выделило данные средства для создания совместных вооруженных сил пяти стран Сахеля — Мали, Мавритании, Чада, Буркина-Фасо и Нигера. Они предназначены для борьбы с террористами и организованной преступностью", — сказал премьер.
Выделенная сумма поступит в страны Сахеля посредством Евросоюза. Средства будут использованы, в частности, на закупку бронежилетов, касок, спальных мешков, металлоискателей и обмундирования, используемого при ликвидации мин и снарядов.