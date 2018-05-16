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Египет контактирует с Палестиной и Израилем для прекращения кровопролития
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Египет контактирует с Палестиной и Израилем для прекращения кровопролития 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 16 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египет находится в контакте с палестинцами и израильскими властями, чтобы остановить кровопролитие после переноса в Иерусалим посольства США, сказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в Каире на конференции.
"Египет находится в контакте с палестинцами и израильским правительством с целью остановить кровопролитие", — сказал президент. Он добавил, что Египет открывает КПП Рафах, чтобы облегчить страдания палестинцев.
"Израильтяне должны понять, что палестинцы имеют право испытывать гнев из-за переноса израильского посольства", — отметил египетский лидер. Ас-Сиси подчеркнул, что перенос американского посольства в Иерусалим будет иметь негативные последствия для палестинской проблемы и приведет к нестабильности.
Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
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