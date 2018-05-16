Египет контактирует с Палестиной и Израилем для прекращения кровопролития

"Египет находится в контакте с палестинцами и израильским правительством с целью остановить кровопролитие", — сказал президент. Он добавил, что Египет открывает КПП Рафах, чтобы облегчить страдания палестинцев.

"Израильтяне должны понять, что палестинцы имеют право испытывать гнев из-за переноса израильского посольства", — отметил египетский лидер. Ас-Сиси подчеркнул, что перенос американского посольства в Иерусалим будет иметь негативные последствия для палестинской проблемы и приведет к нестабильности.