Ещё
Россия обеспокоена ситуацией вокруг ближневосточного урегулирования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Какие-то выродки": Певцов об "Евровидении"
"Какие-то выродки": Певцов об "Евровидении"

Россия обеспокоена ситуацией вокруг ближневосточного урегулирования 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Москва обеспокоена попытками пересмотреть договоренности по ближневосточному урегулированию, а также ситуацией в секторе Газа, заявил в понедельник и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Отмечу, что мы затронули сегодня проблематику арабо-израильского урегулирования, подтвердили приверженность решениям Совбеза и ГА ООН и тем принципам, которые заложены в арабской мирной инициативе. У нас, как и у Египта, вызывают озабоченность попытки пересмотреть эти важнейшие документы и те подходы, которые в них были одобрены мировым сообществом", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта, в том числе в формате «2+2».
Он добавил, что в ходе переговоров стороны высказали обеспокоенность ситуацией на палестинских территориях и в секторе Газа.
РИА Новости: последние новости
Более 100 мигрантов спасли близ побережья Ливии в Средиземном море Боевики ИГ* обстреляли жилой квартал Дамаска Египет осудил применение силы Израилем против палестинских демонстрантов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу153
Кобзон отказался открывать Крымский мост278
В школах начинают вводить пятую четверть42
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»33
Песков: дедлайн Медведева приближается163
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
01:58
Бразильский «король» живёт в песочном замке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение