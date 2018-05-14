Россия обеспокоена ситуацией вокруг ближневосточного урегулирования

"Отмечу, что мы затронули сегодня проблематику арабо-израильского урегулирования, подтвердили приверженность решениям Совбеза и ГА ООН и тем принципам, которые заложены в арабской мирной инициативе. У нас, как и у Египта , вызывают озабоченность попытки пересмотреть эти важнейшие документы и те подходы, которые в них были одобрены мировым сообществом", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта, в том числе в формате «2+2».

Он добавил, что в ходе переговоров стороны высказали обеспокоенность ситуацией на палестинских территориях и в секторе Газа.