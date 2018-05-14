Алжир провел военные учения на границе с Ливией 

Алжир, 14 мая /Синьхуа/ — ВС Алжира в воскресенье в пограничном с Ливией районе провели военные учения с участием ВВС и сухопутных войск.
Минобороны Алжира сообщило, что замминистра, начальник генштаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах проинспектировал учения, которые состоялись в районе Джанет на юго-восточной границе страны и были направлены на отработку тактики «нетрадиционных атак».
По завершении маневров Ахмед Гаид Салах заявил, что Алжир способен обеспечить стабильность на границе и противодействовать любым вызовам и угрозам. По его словам, в пограничном районе существует множество дестабилизирующих факторов, в связи с этим ВС должны оставаться в состоянии повышенной готовности.
Напомним, что в граничащих с Мали и Ливией районах Алжира регулярно происходят теракты. —0—