Алжир провел военные учения на границе с Ливией

Алжир , 14 мая / Синьхуа / — ВС Алжира в воскресенье в пограничном с Ливией районе провели военные учения с участием ВВС и сухопутных войск.

Минобороны Алжира сообщило, что замминистра, начальник генштаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах проинспектировал учения, которые состоялись в районе Джанет на юго-восточной границе страны и были направлены на отработку тактики «нетрадиционных атак».

По завершении маневров Ахмед Гаид Салах заявил, что Алжир способен обеспечить стабильность на границе и противодействовать любым вызовам и угрозам. По его словам, в пограничном районе существует множество дестабилизирующих факторов, в связи с этим ВС должны оставаться в состоянии повышенной готовности.