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Алжир провел военные учения на границе с Ливией
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Алжир провел военные учения на границе с Ливией 

ИА Синьхуа 1 час назад
Алжир, 14 мая /Синьхуа/ — ВС Алжира в воскресенье в пограничном с Ливией районе провели военные учения с участием ВВС и сухопутных войск.
Минобороны Алжира сообщило, что замминистра, начальник генштаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах проинспектировал учения, которые состоялись в районе Джанет на юго-восточной границе страны и были направлены на отработку тактики «нетрадиционных атак».
По завершении маневров Ахмед Гаид Салах заявил, что Алжир способен обеспечить стабильность на границе и противодействовать любым вызовам и угрозам. По его словам, в пограничном районе существует множество дестабилизирующих факторов, в связи с этим ВС должны оставаться в состоянии повышенной готовности.
Напомним, что в граничащих с Мали и Ливией районах Алжира регулярно происходят теракты. —0—
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