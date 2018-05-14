ЕС на два года продлил мандат миссии по обучению армии Мали

Мавритания, "Совет продлил мандат учебной миссии ЕС в Мали на два года, до 18 мая 2020 года. Совет также внес изменения в мандат миссии, включив в ее цели консультирование и профессиональную поддержку совместных сил группы G5 Сахель ( Нигер , Мали, Буркина-Фасо Чад — ред.)", — говорится в сообщении.

Совет ЕС согласился увеличить бюджет миссии до 59,7 миллиона евро на период до мая 2020 года (33,4 миллиона евро на текущий двухгодичный период).

Миссия призвана оказывать помощь в восстановлении малийских вооруженных сил, способных обеспечить долгосрочную безопасность и восстановить территориальную целостность страны. Миссия также консультирует власти по вопросам реформирования армии.

Штаб-квартира миссии находится в Бамако . Командующим миссией является испанский бригадный генерал Энрике Миллан Мартинес.