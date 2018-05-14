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ЕС на два года продлил мандат миссии по обучению армии Мали
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ЕС на два года продлил мандат миссии по обучению армии Мали 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. ЕС продлил на два года мандат миссии Евросоюза EUTM по обучению и тренировке вооруженных сил Мали, увеличив также ее бюджет, сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.
"Совет продлил мандат учебной миссии ЕС в Мали на два года, до 18 мая 2020 года. Совет также внес изменения в мандат миссии, включив в ее цели консультирование и профессиональную поддержку совместных сил группы G5 Сахель (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад — ред.)", — говорится в сообщении.
Совет ЕС согласился увеличить бюджет миссии до 59,7 миллиона евро на период до мая 2020 года (33,4 миллиона евро на текущий двухгодичный период).
Миссия призвана оказывать помощь в восстановлении малийских вооруженных сил, способных обеспечить долгосрочную безопасность и восстановить территориальную целостность страны. Миссия также консультирует власти по вопросам реформирования армии.
Штаб-квартира миссии находится в Бамако. Командующим миссией является испанский бригадный генерал Энрике Миллан Мартинес.
Франция также проводит в Сахаро-Сахельском регионе операцию «Бархан» для стабилизации обстановки в этом регионе и борьбы с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.
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