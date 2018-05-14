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Новый теракт в Индонезии попал на видео
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Новый теракт в Индонезии попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Во втором по величине городе Индонезии Сурабая произошел новый теракт. Об этом сообщает The Jakarta Globe в Twitter.
Взрыв прогремел у полицейского участка. В настоящий момент данные о числе жертв теракта разнятся.
Издание публикует запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как к зданию подъезжают два скутера, и один из них взрывается.
Стражи порядка увязали сегодняшний взрыв с серией терактов, произошедших в Сурабае накануне. Официальный представитель полицейского управления провинции Восточная Ява Франс Барунг заявил, что экстремисты использовали идентичную бомбу, передает The Jakarta Post.
13 мая семья террористов-смертников из шести человек устроила взрывы в трех христианских церквях. Отец семейства подорвал себя в Пятидесятнической Церкви, его жена и две дочери 12 и 9 лет совершили атаку в Христианской Церкви Индонезии. Сыновья 18 и 12 (по иной информации 17 и 15) лет произвели взрывы в Церкви Девы Марии. Погибли 13 человек, десятки получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Семья, предположительно, входила в местную исламистскую группировку Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
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