Новый теракт в Индонезии попал на видео

Во втором по величине городе Индонезии Сурабая произошел новый теракт. Об этом сообщает The Jakarta Globe в Twitter.

Взрыв прогремел у полицейского участка. В настоящий момент данные о числе жертв теракта разнятся.

Издание публикует запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как к зданию подъезжают два скутера, и один из них взрывается.

Стражи порядка увязали сегодняшний взрыв с серией терактов, произошедших в Сурабае накануне. Официальный представитель полицейского управления провинции Восточная Ява Франс Барунг заявил, что экстремисты использовали идентичную бомбу, передает The Jakarta Post.