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У таможенного управления в Афганистане прогремел взрыв
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У таможенного управления в Афганистане прогремел взрыв 

РИА Новости 36 минут назад
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около здания таможенного управления в афганском городе Джелалабад, шесть человек погибли, около 20 получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в управлении здравоохранения провинции Нангархар.
По данным телеканала, после взрывов группа неизвестных вооруженных людей атаковала здание. Продолжаются столкновения с силами безопасности.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение и за взрыв.
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