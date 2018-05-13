У таможенного управления в Афганистане прогремел взрыв

По данным телеканала, после взрывов группа неизвестных вооруженных людей атаковала здание. Продолжаются столкновения с силами безопасности.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение и за взрыв.