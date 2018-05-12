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Вооруженные люди напали на деревню в Бурунди, 26 человек убиты
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Вооруженные люди напали на деревню в Бурунди, 26 человек убиты 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Группа вооруженных людей напала на жителей деревни на северо-западе Бурунди, 26 человек были убиты и семь ранены, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя властей страны.
По словам министра общественной безопасности и чрезвычайным ситуациям Бурунди Алена Гийома Бюньени (Alain Guillaume Bunyoni), инцидент произошел в ночь на субботу в деревне в провинции Кибитоке рядом с границей с Демократической Республикой Конго (ДРК).
Подробности и мотивы нападения не уточняются.
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