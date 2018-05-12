По меньшей мере 26 человек погибли в результате вооруженного нападения в Бурунди 

ТАСС, 12 мая. Не менее 26 человек погибли, еще семеро ранены в результате нападения группы вооруженных людей на северо-западе Бурунди. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную администрацию.
По его информации, группа из приблизительно 20 неизвестных, одетых в военную форму, совершили нападение на деревню Рухагарика в провинции Чибитоке в пятницу вечером. «Они приехали в деревню, вооруженные винтовками, у некоторых в руках были мачете, и открыли огонь», — рассказал агентству глава округа Буганда Эмманюэль Бигиримана.