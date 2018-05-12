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В Ираке убиты шесть смертников ИГ, намеревавшихся устроить теракты во время парламентских выборов
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В Ираке убиты шесть смертников ИГ, намеревавшихся устроить теракты во время парламентских выборов 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Багдад, 12 мая /Синьхуа/ — Шесть боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/, намеревавшихся устроить теракты в день парламентских выборов, были убиты вблизи Тикрита — административного центра провинции Салах-эд-Дин.
Как сообщил корр. Синьхуа источник в полиции Тикрита, правоохранители получили информацию, что боевики ИГ собираются совершить нападения на избирательные участки в провинции Салах-эд-Дин. Силы безопасности Ирака и шиитские ополченцы провели совместную операцию и атаковали опорный пункт ИГ в 80 км к юго-востоку от Тикрита, уничтожив шестерых экстремистов с поясами смертников.
В Ираке 12 мая пройдут выборы в Совет представителей /парламент/. В апреле группировка ИГ пригрозила устроить теракты и сорвать голосование. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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