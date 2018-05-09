Прокуратура Египта предъявила обвинения сотням сторонников ИГ

Действовавшим главным образом на севере Синайского полуострова активистам ИГ предъявлены обвинения в «намерении свернуть правящий строй и его госинституты и создать „исламский халифат“ в Египте, поделив его на вилайеты». Их обвиняют также в участии в более чем 60 терактах и диверсиях на территории страны и в создании 43 подпольных ячеек для осуществления подрывной деятельности.

Во время допросов 88 находящихся под арестом экстремистов выяснилось, что их главари находились в постоянном контакте с верхушкой ИГ в Сирии Ираке , а некоторые члены подпольной сети прошли обучение в лагерях террористов в САР, обучаясь военному и подрывному делу, а также ведению боевых действий в городских условиях. Ведущую роль среди местных радикалов играл скрывающийся за пределами страны, предположительно в Катаре, один из руководителей египетской экстремистской группировки "Аль-Гамаа аль-исламия" (запрещена в РФ) Тарек ар-Рамз, который отвечал за связь со «спонсорами» за рубежом.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые с целью планирования своих вылазок вели наблюдение за гособъектами, в том числе зданием МВД и Академией полиции в Каире, за рядом общественных деятелей, проходящими по Суэцкому каналу судами и несколькими церквями, одна из которых находится в Хургаде. В результате устроенных ими атак на севере Синая погибли около 50 военнослужащих и полицейских и около 20 мирных жителей. Помимо этого, активисты сети оборудовали ряд тренировочных лагерей в Египте, один из которых — в Асьюте на юге АРЕ — был превращен в основную перевалочную базу для совершения атак.

Всего по делу, получившему название «Вилайет Сина» ("Провинция Синай"), проходит 555 человек. Ранее по распоряжению генпрокурора Набиля Садека собранные следователями аппарата госбезопасности в отношении подсудимых доказательства были переданы в военный трибунал страны.