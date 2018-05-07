Ещё
Вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из южных кварталов Дамаска завершается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из южных кварталов Дамаска завершается 

ТАСС 1 час назад
ДАМАСК, 7 мая. /ТАСС/. Завершается вывод боевиков экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" из южных кварталов Дамаска, в том числе из Мухайям эль-Ярмук, передает в понедельник корреспондент ТАСС с места события.
Вывод боевиков и членов их семей проводится в рамках достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон. Экстремисты сдают оружие и свои боевые позиции в этой части города силам законного правительства Сирии.
Перед отправкой боевиков на север Сирии в провинцию Итлиб автобусы с ними были досмотрены силами армии Сирии и военной полиции России.
Часть территории южных кварталов Дамаска остаются под контролем террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат Ан-Нусра" (обе запрещенны в России — прим. ТАСС).
"Еще вчера на месте штаба моей бригады находились позиции боевиков, за последние сутки мы продвинулись на 500 метров, с другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся, а значит разрежем территорию занимаемую боевиками «Исламского государства» на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов", — рассказал генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф.
В настоящее время, по данным Минобороны России, 65% района Мухайям эль-Ярмук освобождено от террористов и находится под контролем правительственных войск Сирии.
ТАСС: последние новости
Вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из южных кварталов Дамаска завершается Шойгу обсудил с командующим ливийской армией борьбу с терроризмом ЕС призвал без промедлений расследовать нападение на избирком в ливийском Триполи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей163
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой736
Израиль передумал и решил воевать с Ираном32
Бузова сообщила о замужестве147
Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном из-за США
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение