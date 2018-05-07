Вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из южных кварталов Дамаска завершается

ДАМАСК , 7 мая. / ТАСС /. Завершается вывод боевиков экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" из южных кварталов Дамаска, в том числе из Мухайям эль-Ярмук, передает в понедельник корреспондент ТАСС с места события.

Вывод боевиков и членов их семей проводится в рамках достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон. Экстремисты сдают оружие и свои боевые позиции в этой части города силам законного правительства Сирии

Перед отправкой боевиков на север Сирии в провинцию Итлиб автобусы с ними были досмотрены силами армии Сирии и военной полиции России

"Еще вчера на месте штаба моей бригады находились позиции боевиков, за последние сутки мы продвинулись на 500 метров, с другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся, а значит разрежем территорию занимаемую боевиками «Исламского государства» на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов", — рассказал генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф.

В настоящее время, по данным Минобороны России, 65% района Мухайям эль-Ярмук освобождено от террористов и находится под контролем правительственных войск Сирии.