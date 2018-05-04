Африканская миссия Владимира Путина

Воскресный день, 13:30, бассейн отеля Ledger в Банги , 30-градусная жара. В бассейне плещется группа португальских военнослужащих из военной миссии ЕС , рядом с ними загорают четверо американских спецназовцев, которых тут официально нет. В зоне отдыха также расположились несколько египтян и иорданцев из состава «голубых касок» ООН , французские жандармы и пятеро бледнолицых мужчин, к которым никто не приближается.

В целом атмосфера доброжелательная, но не в отношении этих белолицых. Они, громко похохатывая, пьют пиво и прыгают в воду «бомбочкой», стараясь обрызгать как можно больше людей вокруг себя. Они разговаривают по-русски и, похоже, не боятся никого из военных, расположившихся рядом с ними.

То, что происходит вокруг бассейна этого роскошного отеля, построенного на деньги полковника Муаммара Каддафи , вполне можно экстраполировать на остальную часть Центральноафриканской республики . В стране находятся несколько военных и гражданских миссий, которые занимаются обучением военнослужащих национальной армии, а также разоружением ополченцев и улучшением обращения с заключенными. Кроме того на территории ЦАР действует целый ряд неправительственных организаций в обязанности которых входит оказание медицинской помощи местному населения, а также перемещенным лицам. В результате религиозного конфликта, свои дома были вынуждены покинуть каждый четвертый житель страны.

Несмотря на разразившийся сексуальный скандал, в котором были замешаны военнослужащие из французского военного контингента, удается мирно сосуществовать представителям иностранных государств и местному населению. Люди делают свою работу и стараются не конфликтовать с теми, кто рядом. Однако появление русских может привести к дестабилизации ситуации в стране.

Военная миссия Евросоюза в Центральноафриканской Республике располагается на территории бывшей текстильной фабрики. Здесь компактно разместились: штаб, казармы, столовая, парк для бронетанковой техники и даже небольшое футбольное поле, где проводятся матчи между командами стран, входящими в европейский воинский контингент.

Мирно текущая жизнь в гарнизоне резко изменилась после того, как несколько недель назад в ЦАР появились русские.

На протяжении нескольких последних лет португальские и испанские военные занимаются обучением военнослужащих для вооруженных сил Центральноафриканской Республики. В их задачу входит из деморализованных вооруженных формирований, понесших серьезные потери в ходе первых месяцев гражданской войны с мусульманской группировкой «Селека», создать боеспособные воинские подразделения, способные защитить население страны от религиозных фанатиков.

Военная миссия Евросоюза действовала в условиях ограничения на поставки оружия в ЦАР после того, как местные повстанцы-мусульмане свергли христианского президента и привели к власти своего лидера, что привело к вооруженным столкновениям. В то время как мусульманские ополченцы тайно закупали современное оружие у торговцев наркотиками на севере страны, военнослужащим правительственных войск приходилось довольствоваться стрелковым вооружением времен Второй мировой войны.

В прошлом году России удалось, в порядке исключения, получить в Совете Безопасности ООН разрешение на поставку оружия в Центральноафриканскую Республику. Таким образом, Кремль организовал свою первую африканскую миссию. Россия отправила 170 военных и гражданских инструкторов в Центральноафриканскую Республику, которые будут заниматься военной подготовкой бойцов местной армии. Надо понимать, что под «гражданскими инструкторами» подразумеваются наемники, хотя об этом предпочитают молчать.

Пришло время, когда Евросоюзу придется конкурировать с российскими военными. По данным агентства «Франс Пресс», российские инструкторы разместились во дворце Беренго, в 60 километрах от столицы Банги, где похоронен император Бокасса.

Россия поставила в ЦАР на безвозмездной основе 5 200 автоматов Калашников, 900 пистолетов Макаров, 840 пулеметов, 270 реактивных противотанковых гранатометов, 140 снайперских винтовок.

Источники в гуманитарных организациях утверждают, что Россия готовит также поставки тяжелого вооружения. В настоящее время они складированы на приграничной суданской территории. В Судане планируется организовать обучение военнослужащих ЦАР обращению с тяжелым вооружением.

Португальцы, французы и испанцы возмущаются сокрытием информации о том, что это за техника. Это танки? Зенитные установки? Вертолеты? Почему так много секретности?

В Совете Безопасности позиция России была изложена следующим образом: «Россия осуществляет содействие в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории».

Понимай, как хочешь.

Для европейской разведки цель Москвы очевидна. По утверждению одного из штабных офицеров военной миссии Евросоюза, российские военные уже установили свои посты на нескольких алмазных рудниках. Они переданы Москве правительством ЦАР в концессию в качестве оплаты военной помощи. С помощью такой стратегии Путин обеспечивает себе присутствие вооруженного контингента в сердце Африки и прибыльные контракты на освоение природных ресурсов.

По мнению португальских военных, присутствие России в ЦАР влечет за собой более активное участие США в центральноафриканских делах. После того как американский спецназ много лет безуспешно гонялся по африканским джунглям за угандийским повстанческим лидером Джозефом Кони, США несколько охладели к африканскому континенту.

Следует отметить, что в гражданскую войну в Центральноафриканской Республике уже вовлечены Судан и Чад , которые оказывают помощь мятежникам из «Селеки». Французские миротворческие силы находятся на территории своей бывшей колонии с декабря 2013 года. Они участвуют в проведении операции «Сангарис» с целью предотвращения столкновений в этой стране между вооруженными группировками мусульман и христиан. Кроме того, в составе многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР (МИНУСКА) находится 11 тысяч военнослужащих.

Следующая серия новой холодной войны будет разворачиваться скорее всего в африканских джунглях.