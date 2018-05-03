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Представительная делегация Ливии прибудет на ПМЭФ-2018
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Представительная делегация Ливии прибудет на ПМЭФ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Представительная делегация Ливии прибудет в Петербург для участия в международном экономическом форуме (ПМЭФ) 24-26 мая, сообщил РИА новости глава контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"Ожидается, что в этом году крупная ливийская делегация примет участие в ПМЭФ", — сказал он по итогам встречи главы МИД Ливии Мохаммеда Сиялы в российском внешнеполитическом ведомстве.
По словам Деньгова, ожидается, что визит придаст импульс развитию контактов между министерствами экономического развития.
"Ведущую роль в этом процессе должен занять созданный сторонами российско-ливийский торговый дом, который имеет представительства как в Москве, так и в Триполи" — отметил Деньгов.
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