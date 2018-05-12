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ВВС Израиля уничтожили туннель палестинских боевиков на границе Газы
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ВВС Израиля уничтожили туннель палестинских боевиков на границе Газы 

Говорит Москва 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В командовании сообщили, что туннель, который предназначался для тайного проникновения боевиков в Израиль, не дотянул считанных метров до линии границы.
Это уже девятый подземный ход, который нашли и уничтожили военные в секторе Газа.
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