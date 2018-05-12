ВВС Израиля уничтожили туннель палестинских боевиков на границе Газы

В командовании сообщили, что туннель, который предназначался для тайного проникновения боевиков в Израиль , не дотянул считанных метров до линии границы.

Это уже девятый подземный ход, который нашли и уничтожили военные в секторе Газа.