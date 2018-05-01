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Лидера сборной Египта назвали футболистом года
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Лидера сборной Египта назвали футболистом года 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах стал лучшим футболистом Английской премьер-лиги по версии Ассоциации футбольных журналистов. Об этом сообщается на сайте английской команды.
В голосовании приняли участие 400 журналистов, Салах обошел бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне на 20 голосов. Третье место занял английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн.
Салах 30 апреля устроил скандал Египетской футбольной ассоциации из-за его изображения на самолете сборной. Футболисту не понравилось, что изображение поместили на лайнер без его ведома.
В нынешнем сезоне Салах принял участие в 34 матчах Английской премьер-лиги, забив 31 мяч и отдав 10 передач. Он помог сборной Египта выйти на чемпионат мира-2018. В групповом этапе мундиаля национальная сборная встретится с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
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