Лидера сборной Египта назвали футболистом года

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах стал лучшим футболистом Английской премьер-лиги по версии Ассоциации футбольных журналистов. Об этом сообщается на сайте английской команды.

В голосовании приняли участие 400 журналистов, Салах обошел бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне на 20 голосов. Третье место занял английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн

Салах 30 апреля устроил скандал Египетской футбольной ассоциации из-за его изображения на самолете сборной. Футболисту не понравилось, что изображение поместили на лайнер без его ведома.