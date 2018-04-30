Армия Египта ликвидировала на севере Синая 16 боевиков

9 февраля египетская армия совместно с полицией приступила к новой фазе антитеррористической операции под названием «Синай-2018». С тех пор в боестолкновениях погибли свыше 30 силовиков, уничтожено более 200 террористов.