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Армия Египта ликвидировала на севере Синая 16 боевиков
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Армия Египта ликвидировала на севере Синая 16 боевиков 

Говорит Москва 1 час назад
9 февраля египетская армия совместно с полицией приступила к новой фазе антитеррористической операции под названием «Синай-2018». С тех пор в боестолкновениях погибли свыше 30 силовиков, уничтожено более 200 террористов.
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