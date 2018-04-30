Египет и Франция готовы усилить согласование позиций по средневосточным вопросам

По его словам, стороны намерены путем обменов визитами на высоком уровне укрепить сотрудничество, в особенности в борьбе с терроризмом.

Говоря о сирийском вопросе, А. Ф. ас-Сиси подтвердил позицию Египта о необходимости политического урегулирования кризиса и обеспечения территориальной целостности страны. По его словам, будущее Сирии должен определить ее народ.

Перед встречей с президентом Египта Ж. -И. Ле Дриан также провел переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри. —0—