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Египет и Франция готовы усилить согласование позиций по средневосточным вопросам
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Египет и Франция готовы усилить согласование позиций по средневосточным вопросам 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Каир, 30 апреля /Синьхуа/ — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье встретился с прибывшим с визитом министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, стороны обсудили борьбу с терроризмом и другие острые региональные проблемы, подтвердив готовность усилить координацию позиций по средневосточным вопросам. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии президента Египта Бассам Рады.
По его словам, стороны намерены путем обменов визитами на высоком уровне укрепить сотрудничество, в особенности в борьбе с терроризмом.
Говоря о сирийском вопросе, А. Ф. ас-Сиси подтвердил позицию Египта о необходимости политического урегулирования кризиса и обеспечения территориальной целостности страны. По его словам, будущее Сирии должен определить ее народ.
Перед встречей с президентом Египта Ж. -И. Ле Дриан также провел переговоры со своим египетским коллегой Самехом Шукри. —0—
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