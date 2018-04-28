ВВС Израиля нанесли авиаудар по шести позициям ХАМАС

Военная авиация Израиля нанесла удар по шести военно-морским целям ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

«Наши силы атаковали шесть террористических целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС в секторе Газа. Нападение было совершено в ответ на теракты и широкомасштабную попытку проникновения на израильскую территорию», — говорится в сообщении.