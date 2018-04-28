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ВВС Израиля нанесли авиаудар по шести позициям ХАМАС
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ВВС Израиля нанесли авиаудар по шести позициям ХАМАС 

RT на русском 24 минуты назад
Военная авиация Израиля нанесла удар по шести военно-морским целям ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
«Наши силы атаковали шесть террористических целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС в секторе Газа. Нападение было совершено в ответ на теракты и широкомасштабную попытку проникновения на израильскую территорию», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что армия Израиля атаковала позицию движения ХАМАС в ответ на обстрел военного патруля на границе с сектором Газа.
RT на русском: последние новости
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